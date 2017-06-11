中職》本季重新找到機會 洪宸宇：比其他人更珍惜舞台
2017/06/11 19:36
洪宸宇。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者林宥辰／新北報導〕中信兄弟洪宸宇歷經去年遭Lamigo桃猿釋出，測試會中受中信兄弟青睞，本季至今一軍出賽17局早已超過生涯前兩季總和。洪宸宇說，很感謝教練團給機會，讓他重返職棒舞台。
「能夠再次有機會，把喜歡的事當成工作，我想我比其他人更珍惜這個舞台。」洪宸宇坦言，測試會當下他自己也想不到，能夠重新再回到職棒，甚至擔任主力後援，他把今年當成自己的最後一年，場邊隨時準備，上場就放膽投，最大目標還是希望能健康在一軍貢獻。
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