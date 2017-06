MLB》日本第七人！ 青木宣親日美通算2000安達陣（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕太空人今於主場迎戰天使,日籍野手青木宣親先發出賽表現亮眼,繳出猛打賞達成「日美通算2000安」生涯里程碑,風光躋身日本職棒名球會,賽後獲頒特製外套,太空人球團也將於明日賽前舉行表揚儀式。

青木宣親今擔任先發9棒左外野手,第一打席以飛球出局作收,4局下掃出1分打點二壘打,6局下擊出左外野落地安打,日美通算2000安火燙出爐,隊友與球迷皆起立鼓掌致意,8局下青木追加一安完成猛打賞,也將生涯安打數推進至2001支。

35歲的青木宣親於日職奮鬥8年累積1284安,2012年進軍大聯盟後輾轉待過5支球隊,本季加盟太空人後第44場出賽達成日美通算2000安。賽後受訪時坦言自己的確有注意這項紀錄,但試著不讓它影響打擊。

青木宣親達成日美通算2000安紀錄。(美聯社)

青木宣親開心向場邊揮手致意。(USA Today Sports)

「很開心能完成2000安,我進軍職棒時就立下2000安的目標,今天順利達成讓我回想起職棒首安的喜悅,能達成紀錄在歷史留名真的很開心。」青木宣親說,表示完成生涯里程碑讓他如釋重負,會繼續努力幫助太空人拚總冠軍。

青木今正式入主日職名球會,賽後出席記者會,由名球會監事駒田徳廣專程從日本飛到美國,親自致贈名球會會員的專屬外套給青木宣親,太空人則將於明天對遊騎兵賽前舉辦表揚儀式。

青木宣親為第7位達成日美通算2000安的日本球員,前6位分別是鈴木一朗、松井秀喜、松井稼頭央、中村紀洋、井口資仁及福留孝介。

青木宣親獲贈日職名球會專屬外套。(美聯社)