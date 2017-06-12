籃球》訓練營首度移師台中 豪小子力邀隊友來台

林書豪隊友雷佛特。（資料照，法新社）

〔記者卓佳萍／台北報導〕國泰夢想豪小子籃球訓練營邁入第七年，去年於高雄義大舉行，今年將移師台中台灣體大，造福中部粉絲，訓練營教練團陣容也來頭不小，除了「KOPA」投籃教練威廉斯，他邀請籃網隊隊友雷佛特（Caris Levert）擔任客座教練。

訓練營徵選會將於台北、台中與高雄舉行，明天（13日）下午兩點可透過訓練營官網報名，將遴選出60位台灣菁英高中生球員，受邀免費參加該訓練營。

林書豪透露為何找隊友雷佛特的原因，他表示，雷佛特非常認真，對教學也有熱忱，他很適合擔任客座教練，雷佛特則對此感到很興奮，這將是他首度來台，他表示，有聽林書豪講過一些台灣的事情，很期待這趟旅程，也要見識一下林書豪在台灣的高人氣！