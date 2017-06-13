羽球》球后魅力無法擋 世大運羽球門票秒殺

戴資穎。（法新社）

〔記者卓佳萍／台北報導〕2017台北世大運門票今天中午正式開賣，國人力挺羽壇球后戴資穎，羽球賽事套票與29日獎牌戰門票秒殺，目前僅剩團體賽與個人賽前兩天賽事門票，球后魅力可見一斑。

因羽球世錦賽與世大運撞期，戴資穎年初決定力挺台灣盛事，如今台灣球迷用購票響應她的決定，台北體育館一樓、七樓觀眾席逾兩千多個座位門票800元套票部分已銷售一空，8月29日獎牌戰當天於一樓舉行，1037張300元門票也全數售罄。

棒球、籃球、跆拳道、舉重等熱門賽事門票也都熱賣中，民眾可透過三大超商購票。

錯過購買世大運羽球門票的球迷，仍可把握機會支持6月27日至7月2日的台北羽球公開賽，戴資穎、周天成兩人將尋求衛冕，門票熱賣中。