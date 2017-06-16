MiLB》前中職洋投藥檢沒過 禁賽80場本季報銷

〔體育中心／綜合報導〕前統一獅洋投吉爾（Jair Jurrjens）本季重返美職，今天卻爆出藥檢沒過，遭大聯盟禁賽80場。

吉爾去年來台灣，從開季待到8月被釋出，在中職留下6勝7敗，防禦率5.38的成績。本屆經典賽他代表荷蘭隊出賽，出賽3場，包括2場先發，11.1局防禦率僅2.38，獲道奇隊青睞，3月30日小聯盟合約加盟。

吉爾本季在3A擔任先發投手，總計54.1局被敲63支安打，44次三振、18次保送，防禦率4.64，未料今天被驗出禁藥，本季提前報銷，如果還有下個球季還得繼續蹲球監。

吉爾去年效力中職統一獅隊。（資料照，記者林正堃攝）