桌球》鄭怡靜／陳思羽「炸韓單」 闖日本公開賽女雙4強
2017/06/16 10:33
鄭怡靜（左）、陳思羽（右）。（資料照，取自國際桌總官網）
〔記者許明禮／綜合報導〕「靜思配」鄭怡靜／陳思羽，今天在日本桌球公開賽女雙8強戰，以3:0（11:6、11:7、11:6）橫掃德國「韓單組合」韓瑩／單曉娜，挺進四強，明天將和南韓田志希／梁夏銀爭奪決賽門票。
另一組台灣女雙組合鄭先知／林珈芝，則以9:11、9:11、8:11不敵頭號種子日本削球組合佐藤瞳／橋本帆乃香，無緣四強。
男雙方面，江宏傑／陳建安首輪以3:2險勝香港組合江天一／林兆恒，但今天8強戰第3局錯失1個局末點，終場以4:11、7:11、11:13敗給第一種子地主組合森薗政崇／大島祐哉。
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