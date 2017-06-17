網球》又受傷了 阿根廷暖男溫網參賽成未知數
2017/06/17 12:24
德波羅職業生涯傷勢纏身。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕曾拿下美網冠軍的阿根廷暖男波特羅（Juan Martin del Potro）日前因鼠蹊部傷勢退出下周開打的皇后草地賽，而下個月初的溫網是否參賽也成了未知數。
波特羅因為鼠蹊部傷勢已經退出本週在荷蘭開打的Ricoh Open，醫生也建議他下週不要參賽，因此錯過2個溫網前哨站，下個月初的重頭戲溫網也不確定是否下場。波特羅今年初已經因傷跳過澳網，若溫網也無法參加將相當可惜。
目前世界排名30的波特羅最高排名世界第4，先前因手腕傷勢纏身，職業生涯浮浮沉沉，今年法網在第三輪就遭遇球王穆雷（Andy Murray），紅土賽季最好的成績為羅馬大師賽，打進8強後遭喬科維奇（Novak Djokovic）拍落。
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