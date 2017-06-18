日職》前一打席被三振摔球棒 龜井善行敲再見轟哭了（影音）

龜井善行。（取自巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕巨人34歲老將龜井善行在12局下半轟出再見3分砲，成為今天贏球英雄，他在繞過三壘時感性落下男兒淚，在此之前，龜井才因為關鍵打席被三振，在休息室摔棒子洩憤。

巨人在8局被羅德追平，由於雙響砲的阿部慎之助因為閃躲近身球受傷，龜井後段比賽扛起阿部的打席。10局下半，龜井在兩出局二三壘有人時打擊，遭到益田直也三振，回到休息室，龜井生氣的將棒子甩到一邊。

12局上半，羅德一口氣拿下2分要到領先，這一次再輪到龜井打擊，也是得點圈有人的機會，龜井擊出右外野3分砲，繞過壘包時，龜井先為自己低聲喝采，跑回本壘接受全隊隊友的迎接，也激動的落淚，英雄訪問時講到這個場景，他說，已經不記得了。

龜井說，「最後能打到球，真的太好了。不知道球飛到哪裡，給大家添麻煩了，這是職棒13年來，最棒的一次打擊。」

相關影片：