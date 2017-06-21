中職》表現好得超乎預期 史總點名曾陶鎔等3人

中信兄弟總教練史耐德（右）指導曾陶鎔（左）打擊。（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕無論打擊率0.309、長打率0.507、82發全壘打、329分打點等各項團隊打擊數據，中信兄弟都是4隊之冠，在這些強打中，也有3人表現超乎總教練史耐德預期，包括曾陶鎔、蔣智賢、詹子賢。

史耐德第一個就點名曾陶鎔，史總表示，因為曾陶鎔練球很認真，也有非常高的職業操守與態度，「我從春訓就很喜歡這選手，很看好他，只是沒想到他在季中就能有這麼好的表現，超乎我預期。」

第二人是蔣智賢，史總說，過去在美職水手隊與蔣智賢共事過，知道他能力很好，今年再聚首，也發現他對球隊有很大貢獻，「更值得興奮的是，他還年輕，還能再進步，繼續加強經驗值。」

史總提到的第3人，則是昨晚轟出生涯首次單場3響砲的詹子賢，他提到，詹子賢春訓表現好，名列開季一軍，之後表現有些掙扎，讓他在二軍加強，昨天看得出來他調整得很好，打出好比賽。

史耐德表示，一支球隊擁有許多年輕選手是很令人期待的事，永遠不知這些年輕人會進步到什麼程度、為球隊貢獻。

中職擁有特殊的上、下半季賽制，史總說，無論兩個半季或一個賽季，他帶兵不會有太大差異，即便猿隊封王，還是要捍衛全年勝率，「我們每一戰都把最好打線排上去，試著贏下每場比賽。」

儘管兄弟有輸不得的壓力，史總卻認為壓力在猿隊，「他們在領先位置，必須設法鞏固地位，我們在後面追趕，壓力沒有那麼大。」

中信兄弟曾陶鎔賽前練打。（記者陳志曲攝）



中信兄弟蔣智賢（右）與彭政閔（左）賽前練習。（記者陳志曲攝）