網球》伯明罕草地大逆轉 詹皓晴殺進女雙8強

詹皓晴（左）。（劉雪貞提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕英國伯名罕草地女網賽，詹皓晴／中國張帥初登場上演大逆轉戲碼，首度合拍的「皓帥配」歷經「超級搶10」激鬥，終挾5：7、6：3、10：3氣走法國科內（Alize Cornet） ／哈薩克普汀塞娃（Yulia Putintseva），開胡晉級雙打8強。

芳齡23的詹皓晴，目前世界女雙19席，與女單31名的「 亞洲一姊」張帥在草地聯手磨合迅速，儘管首盤拉鋸而丟掉，次盤「皓帥配」強力反撲，連破帶保4：1開局，順勢扳回一城。「皓帥配」拚出信心，決勝搶10乘勝追擊，前後排壓制下9：3拉開差距，總計鏖戰1小時28分鐘出線。

這項總獎金88萬5040美元 （約2693萬台幣）的WTA巡迴賽，正為7月溫布頓草地大滿貫暖身，雙打僅16籤。至於「皓帥配」8強對手，將是爆冷淘汰第3種子的中國楊釗煊／日本青山修子。