MLB》跑過頭 費城人外野手本壘前遭刺殺（影音）
2017/06/22 21:13
〔體育中心／綜合報導〕費城人今在主場迎戰紅雀，打完前4局還以5：0大幅領先，不過紅雀後續積極追分，在9局上時將比分扳平。而費城人因外野手耶雷拉（Odubel Herrera）在9局下「跑過頭」，因此錯失得分機會，兩隊進入延長，終場費城人以6：7惜敗紅雀。
在9局下時，費城人握有最後進攻機會，此時2出局，耶雷拉站上一壘，之後隊友賈維斯（Freddy Galvis）敲出二壘安打，耶雷拉奮力向前跑，希望能為球隊拿下致勝分，但在跑到三壘時，三壘教練已經下達停止指示，耶雷拉卻繼續向本壘衝刺，最後遭到紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）刺殺出局，兩隊進入延長賽。
第10局時，紅雀靠著馬丁尼茲（Jose Martinez）的二壘安打及費城人投手拉莫斯（Edubray Ramos）的失誤攻下2分。雖然費城人後續也敲出2支安打拿下1分，但依舊以6：7敗給紅雀，苦吞5連敗。
費城人外野手耶雷拉（法新社）
相關新聞
- MiLB》最狂慶祝！開轟後脫衣、自拍樣樣來（影音）
- MiLB》林子偉打擊爆發 美媒大讚：破繭而出
- MLB》2年來最速！蓋洛跑出場內全壘打（影音）
- MLB》釀酒人游擊超廣守備 將追平安變成再見刺殺（影音）
- MLB》上原浩治保送掉分 教士逆轉小熊
推薦新聞
-
太平洋聯盟TLPGA傳承賽 陳宇茹奪職業生涯首冠2017/06/22 22:43
-
NBA》籃網換來未來巨星 美媒警告「恐讓林書豪離隊」2017/06/22 22:32
-
MLB》跑過頭 費城人外野手本壘前遭刺殺（影音）2017/06/22 21:13
-
中職》投手丘拾獲剪刀 力猛淡定尋失主（影音）2017/06/22 19:58
-
羽球》神秘嘉賓現身加持 戴資穎直落二晉八2017/06/22 18:37