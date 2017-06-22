MLB》跑過頭 費城人外野手本壘前遭刺殺（影音）

〔體育中心／綜合報導〕費城人今在主場迎戰紅雀，打完前4局還以5：0大幅領先，不過紅雀後續積極追分，在9局上時將比分扳平。而費城人因外野手耶雷拉（Odubel Herrera）在9局下「跑過頭」，因此錯失得分機會，兩隊進入延長，終場費城人以6：7惜敗紅雀。

在9局下時，費城人握有最後進攻機會，此時2出局，耶雷拉站上一壘，之後隊友賈維斯（Freddy Galvis）敲出二壘安打，耶雷拉奮力向前跑，希望能為球隊拿下致勝分，但在跑到三壘時，三壘教練已經下達停止指示，耶雷拉卻繼續向本壘衝刺，最後遭到紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）刺殺出局，兩隊進入延長賽。

第10局時，紅雀靠著馬丁尼茲（Jose Martinez）的二壘安打及費城人投手拉莫斯（Edubray Ramos）的失誤攻下2分。雖然費城人後續也敲出2支安打拿下1分，但依舊以6：7敗給紅雀，苦吞5連敗。

費城人外野手耶雷拉（法新社）

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