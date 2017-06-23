NBA》巴特勒交易至灰狼 訓練師批公牛總管是騙子

巴特勒。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕公牛今天把當家球星巴特勒（Jimmy Butler）交易至灰狼，為未來重建鋪路，也在聯盟投下震撼彈，不過這個決定卻讓巴特勒的訓練師Travelle Gaines氣的在推特上批評公牛總經理佛曼（Gar Forman）。

其實先前騎士曾和公牛商討巴特勒交易案，也不止一次傳出他是球隊籌碼，但巴特勒本人沒有意願到騎士，也傾向留在公牛，不過今天卻爆出公牛將他交易至灰狼的消息。

雖然公牛是否承諾讓巴特勒續留不得而知，但消息一出，巴特勒的訓練師Travelle Gaines卻相當不滿，他在推特上寫下「0勝82敗，這是聯盟最糟糕的文化，我遇過的毒販，人品都還比公牛的總管好，大家都知道他是個騙子。」

Travelle Gaines言下之意是公牛交易巴特勒是為了開始重建，而0勝82敗則意味著，明年球季公牛會為取得更好的選秀順位，而開始擺爛；公牛在這次的交易中，用巴特勒和今年首輪16順位選秀權換來灰狼的拉文（Zach LaVine）、鄧恩（Kris Dunn）和今年首輪第7順位選秀權。

巴特勒的經紀人在接受美聯社訪時則表示，對於這次的交易結果感到興奮。

Travelle Gaines推特。（取自網路）

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