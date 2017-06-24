中職》桃猿打序出爐 押寶羅曼3大剋星

桃猿今晚拚封王。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今迎戰中信兄弟，向上半季王座叩關，推出洋投史博威先發，對決兄弟投手羅曼，先發打線也於稍早出爐，中心打線為王柏融、林泓育及陳俊秀。

值得一提的是，余德龍今天先發上陣，本季他對羅曼打擊率為3成33，而昨敲出雙響砲的詹智堯繼續擔任開路先鋒，本季對戰羅曼表現不俗，打擊率高達6成67，第2棒的郭嚴文也有4成，但中心打線的表現則較差。



中信兄弟先發打序也於稍早出爐。

兄弟先發打序

1.陳子豪

2.王勝偉

3.彭政閔

4.林智勝

5.蔣智賢

6.曾陶鎔

7.周思齊

8.詹子賢

9.黃鈞聲

桃猿先發打序

1.詹智堯

2.郭嚴文

3.王柏融

4.林泓育

5.陳俊秀

6.朱育賢

7.梁家榮

8.余德龍

9.黃浩然

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