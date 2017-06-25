網球》謝淑薇直落二輕鬆勝 取得伊斯特本網賽會內資格
2017/06/25 21:21
台灣選手謝淑薇。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者林岳甫／綜合報導〕謝淑薇今日在英國伊斯特本草地網球賽會外賽最終輪亮相，碰上羅馬尼亞對手希爾絲蒂（Sorana Cirstea），她以7：6、6：1力退對手，成功闖入會內賽。
世界第115名的謝淑薇，生涯並未與目前世界62的希爾絲蒂交過手，兩人在首盤形成破發大戰，各自突破對方3個發球局，得在搶7局一較高低，謝淑薇先以7：3先馳得點，頂著首盤勝出的氣勢謝淑薇，在第二盤持續給對手極大壓力，共破對手3次發球局，輕鬆將勝利放進口袋。
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