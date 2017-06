NBA》邀隊友打慈善壘球 麥基表態想續留勇士（影音）

Your browser does not support iframes.

〔記者粘藐云/綜合報導〕勇士球星杜蘭特(Kevin Durant)、D.格林(Draymond Green)等人出席隊友麥基(JaVale McGee)的慈善壘球賽,難得有機會打壘球,眾人玩心大起,場面相當歡樂,而麥基在受訪時,也透露續留勇士的想法。

過去幾年總在NBA各隊遊走,今年來到勇士,麥基扮演稱職替補,雖然上場時間減少,但生涯命中率卻寫下新高,也跟著球隊拿下生涯首冠。

因為去年麥基僅和勇士簽下一年約,已經恢復自由身的他也表態可以續留,「希望是如此,我想要留下來。」

勇士球員難得齊聚一堂打壘球,場面相當歡樂,賽前D.格林爆料,巴恩斯(Matt Barnes)還沒打就開始講垃圾話,讓他很期待,而巴恩斯也沒讓大家失望,敲出不少全壘打。

麥基。(資料照,USA Today Sports)

新聞送上來! 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友