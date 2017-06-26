NBA》邀隊友打慈善壘球 麥基表態想續留勇士（影音）
2017/06/26 08:14
〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）、D.格林（Draymond Green）等人出席隊友麥基（JaVale McGee）的慈善壘球賽，難得有機會打壘球，眾人玩心大起，場面相當歡樂，而麥基在受訪時，也透露續留勇士的想法。
過去幾年總在NBA各隊遊走，今年來到勇士，麥基扮演稱職替補，雖然上場時間減少，但生涯命中率卻寫下新高，也跟著球隊拿下生涯首冠。
因為去年麥基僅和勇士簽下一年約，已經恢復自由身的他也表態可以續留，「希望是如此，我想要留下來。」
勇士球員難得齊聚一堂打壘球，場面相當歡樂，賽前D.格林爆料，巴恩斯（Matt Barnes）還沒打就開始講垃圾話，讓他很期待，而巴恩斯也沒讓大家失望，敲出不少全壘打。
麥基。（資料照，USA Today Sports）
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