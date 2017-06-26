MLB》馬圖克關鍵安打 老虎逆轉教士結束8連敗 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕馬圖克（ Mikie Mahtook）在9局上敲出關鍵的2分打點安打，幫助老虎以7：5擊敗教士，避免本週被橫掃，也終止最近的8連敗。

教士在比賽前2局靠著2發陽春砲與一支三壘安打攻下3分，老虎則在4局上用4支安打一口氣追平。但教士很快地在4局下超前，第9棒先發投手理查（Clayton Richard）的犧牲觸擊拿攻下1分，接著皮雷拉（Jose Pirela）擊出左外野方向場地規則二壘安打再下一城，教士以5：3暫時領先。

6局上，老虎卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）從理查手中敲出2分打點全壘打，再度幫助球隊追平；9局上，金斯勒（Ian Kinsler）從終結者茂爾（Brandon Maurer）手中敲二壘安打，阿普頓（Justin Upton）被四壞球保送後，馬丁尼茲（J.D. Martinez）的內野滾地球讓他們站上二、三壘，最後馬圖克擊出一二壘之間的穿越安打，讓老虎取得7：5領先，最後拿下勝利。

攻下致勝分，馬圖克賽後說：「碰到連敗不止的時候，能贏球一吐怨氣都令人非常高興。」

老虎先發齊默曼（Jordan Zimmermann）主投4局被敲6支安打掉5分，最後無關勝敗，賽後他表示：「看看教士的先發打線，我只認得出其中2到3人。」

馬圖克（中）敲出關鍵安打，賽後與隊友慶祝。（美聯社）

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