NBA》「我也是奪冠前拿MVP」 喬神霸氣恭賀魏少

魏斯布魯克獲頒生涯首座年度MVP。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆一哥「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）締造單季大三元難得紀錄，昨獲頒年度最有價值球員感性時落淚，不只前隊友杜蘭特（Kevin Durant）發文道賀，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）也獻上誠摯祝福。

知名運動品牌在推特上公佈，喬丹在魏斯布魯克獲頒年度MVP後，精心準備了一份特別的禮物送給魏少，包括個人專屬球鞋，還有一封親筆簽名的信寫道：「恭喜你，Russell，我也是在拿到第一枚冠軍戒指前，獲得我的第一座MVP，繼續努力！」

握有6枚冠軍戒、5座年度MVP獎盃的喬丹，於1998年首度獲頒年度MVP，3年後率公牛奪冠，拿到生涯第一枚冠軍戒。而喬丹也對魏少讚譽有加，多次肯定後輩的好表現，親口稱讚魏少的態度與熱情就像30年前的自己。

雷霆球團也幽默恭喜自家球星獲得殊榮，在官方推特上轉推知名女歌手泰勒絲錄製的道賀影片，泰勒斯打趣表示她就是那個教魏少打球的人，還說魏少給了她寫歌的靈感，最後承認兩個人其實沒見過面。

魏斯布魯克獲贈專屬球鞋。（取自品牌官方推特）

喬丹的親筆簽名信。（取自品牌官方推特）

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