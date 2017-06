MLB》薛哲6局好投還敲安 透納再演單場4盜氣瘋小熊（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕國民今在主場耀武揚威,王牌薛哲(Max Scherzer)先發主投6局無失分,自己還敲2安寫生涯新高,游擊新星透納(Trea Turner)前3局4度盜壘成功,帶動國民全場7盜攻勢追平隊史紀錄,最終國民以6:1擊敗小熊。

薛哲今銜命登板捍衛主場,開賽就觸身保送小熊開路先鋒瑞佐(Anthony Rizzo),再挨布萊恩(Kris Bryant)三壘打火速掉分,但薛哲隨即回神未再失守,3到6局連續解決10名打者。打擊表現也相當精彩,貢獻2支一壘打進帳1分打點,生涯首度單場2安演出。

薛哲今主投6局用93球,僅挨2安掉1責失,全場送出6K沒有保送,攻守俱佳笑納本季個人第9勝。薛哲賽後開心表示,自己今天盡到本份、該做的都有做到,雖然速球控球不佳,但在關鍵時刻都能靠變化球拿到出局數,而單場掃出2安也讓薛哲樂不可支,笑說自己嗨到猛講垃圾話。

薛哲6局優質先發摘第9勝。(USA Today Sports)

薛哲生涯首度單場敲出2安。(美聯社)

國民游擊新星透納表現同樣亮眼,再展快腿本色搶盡風頭,首局敲安上壘後連續2次盜壘成功,3局下獲保送後又連跑2盜,兩度上壘皆得分,兩週內第二次單場4盜再平隊史紀錄。透納表示教練叮嚀他持續向對手施壓,保持侵略性但不能犯錯,今天的表現是最佳範本。

國民此役發動7次盜壘全數成功,苦主都是小熊王牌阿里耶塔(Jack Arrieta),本季累積被盜31次僅1阻殺的捕手蒙特羅(Miguel Montero),賽後爆氣怒譙投手也有責任。阿里耶塔今用98球僅投4局,單場6次保送寫本季新高,丟6分5分責失苦吞本季第6敗。

透納單場4盜躍居聯盟盜壘王。(法新社)

透納單場4盜再平隊史紀錄:

