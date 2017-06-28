MLB》薛哲6局好投還敲安 透納再演單場4盜氣瘋小熊（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕國民今在主場耀武揚威，王牌薛哲（Max Scherzer）先發主投6局無失分，自己還敲2安寫生涯新高，游擊新星透納（Trea Turner）前3局4度盜壘成功，帶動國民全場7盜攻勢追平隊史紀錄，最終國民以6：1擊敗小熊。

薛哲今銜命登板捍衛主場，開賽就觸身保送小熊開路先鋒瑞佐（Anthony Rizzo），再挨布萊恩（Kris Bryant）三壘打火速掉分，但薛哲隨即回神未再失守，3到6局連續解決10名打者。打擊表現也相當精彩，貢獻2支一壘打進帳1分打點，生涯首度單場2安演出。

薛哲今主投6局用93球，僅挨2安掉1責失，全場送出6K沒有保送，攻守俱佳笑納本季個人第9勝。薛哲賽後開心表示，自己今天盡到本份、該做的都有做到，雖然速球控球不佳，但在關鍵時刻都能靠變化球拿到出局數，而單場掃出2安也讓薛哲樂不可支，笑說自己嗨到猛講垃圾話。

薛哲6局優質先發摘第9勝。（USA Today Sports）

薛哲生涯首度單場敲出2安。（美聯社）

國民游擊新星透納表現同樣亮眼，再展快腿本色搶盡風頭，首局敲安上壘後連續2次盜壘成功，3局下獲保送後又連跑2盜，兩度上壘皆得分，兩週內第二次單場4盜再平隊史紀錄。透納表示教練叮嚀他持續向對手施壓，保持侵略性但不能犯錯，今天的表現是最佳範本。

國民此役發動7次盜壘全數成功，苦主都是小熊王牌阿里耶塔（Jack Arrieta），本季累積被盜31次僅1阻殺的捕手蒙特羅（Miguel Montero），賽後爆氣怒譙投手也有責任。阿里耶塔今用98球僅投4局，單場6次保送寫本季新高，丟6分5分責失苦吞本季第6敗。

透納單場4盜躍居聯盟盜壘王。（法新社）

透納單場4盜再平隊史紀錄：

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