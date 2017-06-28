林子偉站穩大聯盟 啟蒙教練吳瑞山：要加強重量訓練

林子偉（中）當年在高苑工商畢業典禮後，跟余政憲（左）及李來發（右）合影留念。（記者洪定宏翻攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕勇登美國大聯盟的林子偉，畢業於高雄市鳳山區忠孝國小、忠孝國中及橋頭區高苑工商，曾贏得2次世界冠軍的吳瑞山是林子偉的啟蒙教練，他建議子偉若要站穩大聯盟，「就要加強重量訓練」。

吳瑞山曾於2000年及2001年的IBA世界軟式少棒賽，率領由高雄縣聯隊組成的國家代表隊連續奪得冠軍，為台灣爭光。當時的縣長余政憲將吳瑞山安排在忠孝國小當工友兼教練，培育出林子偉等知名球星。

林子偉（右）去年跟陳偉殷（左）返回高苑工商，余政憲（中）率全校師生熱情歡迎。（記者洪定宏翻攝）

吳瑞山回憶說，約2004年，他到那瑪夏區選才，覺得林子偉素質不錯，挖角到忠孝國小，從四年級開始練習，五年級參加全國比賽奪冠，2005年子偉首度成為國手到美國比賽，擔任先發第二棒，幫台灣贏得小馬聯盟野馬級世界少棒賽亞軍。

林子偉升上忠孝國中後，教練倪國展再為他奠定基礎，然後在高苑工商李來發等教練協助下發光發熱，獲得台灣野手最高的簽約金赴美，去年跟陳偉殷連袂回到高苑工商，董事長余政憲率全校師生熱烈歡迎。

吳瑞山表示，林子偉在國小期間的表現中規中矩，遵照指示練習、從不摸魚，適應力、學習態度與能力都很好，尤其瞬間反應能力特別強。

林子偉很感謝啟蒙教練的指導，到小聯盟後，只要休假返台，都會去探望吳瑞山。雖然吳瑞山因帶隊比賽，無法出席林子偉的婚禮，子偉仍在婚後帶喜餅感謝吳瑞山。

吳瑞山強調，林子偉受限身材不高大，若要站穩大聯盟，務必要加強重量訓練。

吳瑞山2015年離開忠孝國小後，曾到澎湖縣講美國小擔任5個月的棒球教練，還捐10萬元給講美少棒隊，凸顯他對棒球的熱情。

林子偉（紅框）曾參加全國硬式組少棒聯賽，代表高雄縣勇奪全國冠軍。（記者洪定宏翻攝）

吳瑞山是林子偉的啟蒙教練，他建議子偉要加強重量訓練，才能站穩大聯盟。（記者洪定宏翻攝）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友