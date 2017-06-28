MLB》4局被盜7次壘 小熊捕手竟譙自家投手（影音）
2017/06/28 14:24
〔體育中心／綜合報導〕小熊捕手蒙特羅（Miguel Montero）今天被國民狂盜7次壘包，賽後他批評賽揚名投阿里耶塔（Jake Arrieta）的動作太慢，而且沒管好跑者，導致他一個跑者都抓不到。
國民今天發動7次盜壘都成功，包括透納（Trea Turner）的單場4盜，全部盜壘都是針對阿里耶塔和蒙特羅的搭配，最終國民以6：1擊敗小熊。
「這真的爛透了，這些盜壘都算我的。」蒙特羅，「你仔細看的話，投手根本沒給我時間，所以大家就會說『噢，Miggy你抓不到任何人。』對，但是我的投手也沒管好跑者，我根本沒機會去阻殺，這就是為何他們跑來跑去，因為他（阿里耶塔）太慢了，就這麼簡單。」
蒙特羅本季被盜壘31次，僅抓到1次，盜壘阻殺率低到只有3.2%。數據也顯示，他從接球到傳球至二壘要2.11秒，遜於聯盟平均的2.00秒，也比隊友康崔拉斯（Willson Contreras）的1.93秒慢不少。
國民一壘教練羅佩斯（Davey Lopes）賽後也表示，他們就是看準阿里耶塔的投球動作去盜壘的，「他是個好投手，但他似乎沒有特別想看管跑者。」
國民瘋狂盜壘。（美聯社）
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