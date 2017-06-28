中職Live》兄弟 VS 桃猿

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 兄弟 0 2 0 0 0 0 桃猿 0 1 0 0 0

第三局

三局上，道恩斯二度三上三下。

第二局

二局上，林智勝獲保送，曾陶鎔安打，兄弟攻戰一三壘。詹子賢遭三振後，曾陶鎔盜上二壘，黃鈞聲適時擊出左外野安打，兄弟2:0領先桃猿。兩出局後，吳東融擊出左外野安打，兄弟攻戰一二壘，隨後陳子豪再遭三振，兄弟留下兩個殘壘。

黃鈞聲左外野方向安打，帶有兩分打點。（記者陳志曲攝）

二局下伍鐸投出四壞，陳俊秀保送上一壘，郭嚴文右外野方向二壘安打，桃猿攻戰二三壘。林承飛一壘方向滾地球，形成一出局，梁家榮內野滾地球，將陳俊秀送回攻下桃猿第一分，黃浩然中外野飛球遭到接殺，三出局。

第一局

一局上道恩斯投出三上三下。

一局下兩出局後，伍鐸投出四壞，王柏融攻上一壘，但伍鐸隨後三振第四棒林泓育，桃猿留下一壘殘壘。

兄弟先發投手伍鐸。（記者陳志曲攝）

桃猿先發投手道恩斯。（記者陳志曲攝）

先發名單

中信兄弟 棒次 Lamigo桃猿 陳 子 豪 1 詹 智 堯 王 勝 偉 2 藍 寅 倫 彭 政 閔 3 王 柏 融 林 智 勝 4 林 泓 育 蔣 智 賢 5 陳 俊 秀 曾 陶 鎔 6 郭 嚴 文 詹 子 賢 7 梁 家 榮 黃 鈞 聲 8 林 承 飛 吳 東 融 9 黃 浩 然 伍鐸 先發投手 道恩斯

Lamigo桃猿封王戰後，滿地紙屑，工作人員在今日賽前將球場內紙屑撿起。（記者陳志曲攝）

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