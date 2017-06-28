中職Live》兄弟 VS 桃猿

2017/06/28 18:15

 

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兄弟

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桃猿

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第三局

三局上，道恩斯二度三上三下。

第二局

二局上，林智勝獲保送，曾陶鎔安打，兄弟攻戰一三壘。詹子賢遭三振後，曾陶鎔盜上二壘，黃鈞聲適時擊出左外野安打，兄弟2:0領先桃猿。兩出局後，吳東融擊出左外野安打，兄弟攻戰一二壘，隨後陳子豪再遭三振，兄弟留下兩個殘壘。

黃鈞聲左外野方向安打，帶有兩分打點。（記者陳志曲攝）

二局下伍鐸投出四壞，陳俊秀保送上一壘，郭嚴文右外野方向二壘安打，桃猿攻戰二三壘。林承飛一壘方向滾地球，形成一出局，梁家榮內野滾地球，將陳俊秀送回攻下桃猿第一分，黃浩然中外野飛球遭到接殺，三出局。

第一局

一局上道恩斯投出三上三下。

一局下兩出局後，伍鐸投出四壞，王柏融攻上一壘，但伍鐸隨後三振第四棒林泓育，桃猿留下一壘殘壘。

兄弟先發投手伍鐸。（記者陳志曲攝）

桃猿先發投手道恩斯。（記者陳志曲攝）

先發名單

中信兄弟

       棒次

Lamigo桃猿

陳 子 豪

1

詹 智 堯

王 勝 偉

2

藍 寅 倫

彭 政 閔

3

王 柏 融

林 智 勝

4

林 泓 育

蔣 智 賢

5

陳 俊 秀

曾 陶 鎔

6

郭 嚴 文

詹 子 賢

7

梁 家 榮

黃 鈞 聲

8

林 承 飛

吳 東 融

9

黃 浩 然

伍鐸

先發投手

道恩斯

Lamigo桃猿封王戰後，滿地紙屑，工作人員在今日賽前將球場內紙屑撿起。（記者陳志曲攝）

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