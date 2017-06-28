中職Live》兄弟 VS 桃猿
2017/06/28 18:15
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桃猿
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第三局
三局上，道恩斯二度三上三下。
第二局
二局上，林智勝獲保送，曾陶鎔安打，兄弟攻戰一三壘。詹子賢遭三振後，曾陶鎔盜上二壘，黃鈞聲適時擊出左外野安打，兄弟2:0領先桃猿。兩出局後，吳東融擊出左外野安打，兄弟攻戰一二壘，隨後陳子豪再遭三振，兄弟留下兩個殘壘。
黃鈞聲左外野方向安打，帶有兩分打點。（記者陳志曲攝）
二局下伍鐸投出四壞，陳俊秀保送上一壘，郭嚴文右外野方向二壘安打，桃猿攻戰二三壘。林承飛一壘方向滾地球，形成一出局，梁家榮內野滾地球，將陳俊秀送回攻下桃猿第一分，黃浩然中外野飛球遭到接殺，三出局。
第一局
一局上道恩斯投出三上三下。
一局下兩出局後，伍鐸投出四壞，王柏融攻上一壘，但伍鐸隨後三振第四棒林泓育，桃猿留下一壘殘壘。
兄弟先發投手伍鐸。（記者陳志曲攝）
桃猿先發投手道恩斯。（記者陳志曲攝）
先發名單
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中信兄弟
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棒次
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Lamigo桃猿
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陳 子 豪
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1
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詹 智 堯
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王 勝 偉
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2
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藍 寅 倫
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彭 政 閔
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3
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王 柏 融
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林 智 勝
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4
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林 泓 育
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蔣 智 賢
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5
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陳 俊 秀
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曾 陶 鎔
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6
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郭 嚴 文
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詹 子 賢
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7
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梁 家 榮
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黃 鈞 聲
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8
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林 承 飛
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吳 東 融
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9
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黃 浩 然
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伍鐸
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先發投手
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道恩斯
Lamigo桃猿封王戰後，滿地紙屑，工作人員在今日賽前將球場內紙屑撿起。（記者陳志曲攝）
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