MLB》德葛隆7局飆12K 大都會退費城人（影音）
2017/07/01 12:55
〔體育中心／綜合報導〕大都會今天在主場對戰費城人，王牌先發投手德葛隆（Jacob deGrom）主投7局挨3安飆12K失1分，率隊以2：1險勝費城人，除了本季第8勝入袋外 ，也助隊近7戰拿下6勝。
德葛隆此役開局投得威風八面，前4局只讓對手靠著保送上壘，隊友分別在2、4兩局各拿1分，他在5局上小遇亂流，先是被克內普（Andrew Knapp）擊出三壘安打，凱利（Ty Kelly）補上適時安打追回1分，不過大都會之後未讓費城人再越雷池一步，在德葛隆和牛棚合力壓制下，對手全場只出現4支零星安打，大都會終場就以2：1勝出。
費城人先發投手賴夫利（Ben Lively）表現也不俗，主投6.1局被敲5支安打失2分，不過隊友火力熄火，苦吞本季第3敗。
值得一提的是，德葛隆此役原本有機會不失分，據Statcast™顯示，克內普的三壘安打，葛蘭德森（Curtis Granderson）有99%的機率可以接殺，但他判斷錯誤，讓中外野飛球形成一記三壘安打，葛蘭德森賽後相當無奈，他表示當時完全沒看到球，也不想再對此多做解釋，「你不可能接到你沒看到的東西。」他說。
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