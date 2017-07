MLB》德葛隆7局飆12K 大都會退費城人（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕大都會今天在主場對戰費城人,王牌先發投手德葛隆(Jacob deGrom)主投7局挨3安飆12K失1分,率隊以2:1險勝費城人,除了本季第8勝入袋外 ,也助隊近7戰拿下6勝。

德葛隆此役開局投得威風八面,前4局只讓對手靠著保送上壘,隊友分別在2、4兩局各拿1分,他在5局上小遇亂流,先是被克內普(Andrew Knapp)擊出三壘安打,凱利(Ty Kelly)補上適時安打追回1分,不過大都會之後未讓費城人再越雷池一步,在德葛隆和牛棚合力壓制下,對手全場只出現4支零星安打,大都會終場就以2:1勝出。

費城人先發投手賴夫利(Ben Lively)表現也不俗,主投6.1局被敲5支安打失2分,不過隊友火力熄火,苦吞本季第3敗。

值得一提的是,德葛隆此役原本有機會不失分,據Statcast™顯示,克內普的三壘安打,葛蘭德森(Curtis Granderson)有99%的機率可以接殺,但他判斷錯誤,讓中外野飛球形成一記三壘安打,葛蘭德森賽後相當無奈,他表示當時完全沒看到球,也不想再對此多做解釋,「你不可能接到你沒看到的東西。」他說。

