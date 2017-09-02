世大運》不捨離開台灣！ 這位選手道出最狂感言

葡萄牙選手想對包括兩位小朋友在內的台灣人說，「雖然大家都叫你們中華台北，但我們知道你們永遠叫台灣。」（取自ricardoaido IG）

〔體育中心／綜合報導〕台北世大運落幕，各國選手陸續離開台灣，不少人在社群媒體發表感言，一名葡萄牙選手就在IG霸氣表示，「大家都叫你們中華台北，但我們知道，你們永遠叫做台灣。」

這位葡萄牙選手的IG帳號是「ricardoaido」，他在離開台灣前表示，「給台北的人們（特別是第二張照片中的兩位小朋友）－大家都叫你們中華台北，但我們知道你們叫做台灣，謝謝你們舉辦令人驚艷的比賽，還有你們發自內心的友善與情誼。」

此外，澳洲田徑選手Jess Stafford也在IG表示，「過去兩週我跟最令人驚艷的人們完成超級美好的回憶，我無法表達整個過程有多麼不可思議，所以當一切都結束時我覺得很感傷，但我知道這只是個開始，再見了，台北，我們走了（台灣國旗）。」

加拿大田徑選手Sullivan Parker則先用羅馬拼音寫道「謝謝（Xièxiè），台北」，然後表示跟隊友在台灣很盡興，創下許多美好回憶，最後還標籤「nightmarket」，對台灣的夜市念念不忘。

外國選手離台前的感言：

Ricardo Aido（@ricardoaido）分享的貼文 於 2017 年 8月 月 29 9:01下午 PDT 張貼

JESS STAFFORD（@jessstafford_）分享的貼文 於 2017 年 8月 月 31 12:21上午 PDT 張貼