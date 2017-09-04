世界盃資格賽》法國主場被盧森堡逼和 小組領先剩1分 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕世界盃資格賽歐洲區A組第8比賽日，法國迎戰盧森堡。法國兩大前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）與格里茲曼（Antoine Griezmann）多次錯過進球機會，終場法國主場爆冷被小組墊底的盧森堡逼和，領先優勢被縮小到1分，也讓同日贏球的荷蘭重燃晉級希望。

法國前一場比賽4球大勝荷蘭，攻擊火力震撼足壇，也甩開瑞典穩坐小組第1，但瑞典與荷蘭在法國出賽前不久雙雙贏球，這組的爭奪得延續到下個月。

開場後14分鐘，法國長傳攻入禁區，盧森堡守門員空中摘球後脫手，格里茲曼門前拿球後射門，球卻再度打到守門員腿上彈出界。第21分鐘，盧森堡趁法國後防線靠前打出精彩反擊，但法國後衛科​​斯切爾尼（Laurent Koscielny）快速回追，盧森堡無功而返。

兩隊一路纏鬥到最後關頭，第79分鐘，盧森堡左路進攻，前鋒羅德里格斯（Gerson Rodrigues）切入禁區右側，隨後起腳射門，球打中球門左側門柱，令全場法國球迷虛驚一場。第89分鐘，法國替補前鋒科曼（Kingsley Coman）左路傳球，後衛西迪貝（Djibril Sidibe）亂軍之中迎球射門，被守門員抱個正著，最後兩隊0：0戰成平手。

格里茲曼沒能幫法國進球。（路透社）

姆巴佩這場比賽遭對手嚴防。（路透社）