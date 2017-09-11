詹詠然發聲明致歉 臉書慘遭網友「灌爆」了...

詹詠然（左）今天和搭檔辛吉絲拿下美網女雙冠軍。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕女網好手詹詠然臨陣退出世大運混雙賽事被罵翻，今天（11日）贏得美網雙打女雙冠軍後發出聲明，首度對謝政鵬及球迷道歉，不過網友看完聲明仍相當不悅，該則貼文迅速遭網友灌爆，也有不少人按下「怒」表情發洩情緒。

詹詠然在臉書致歉，網友不買單。（圖擷自臉書）

詹詠然今天終於發出聲明，她解釋美網搭檔辛吉絲有協助向美網申請，讓女雙首輪排到8月31日再打，若世大運混雙進金牌戰，裁判長也會行文美網說明，「但身體不適是沒想到的意外，當時身體狀況經由現場醫生判斷才做出棄賽決定。」她坦言真的想兼顧世大運和美網，引起風波她負最大責任，並向世大運的混雙搭檔謝政鵬、球迷致歉。

貼文迅速遭網友灌爆，許多網友認為感受不到詹的歉意，不少人酸她「演藝圈等你喔」、「球打不下去還可以回台灣演8點擋喔，演技超讚的！」也有人質疑詹家「喬」賽事作風，直說「所以你詹家權力大到喬美網賽程，又喬FISU賽程，結果兩邊不給喬你就落跑對嗎？你已經證實了你喬美網賽程，你要不要出來講一下你爸喬世大運賽程的事？」

針對辛吉絲協助申請美網女雙延後進行的說法，不少PTT網友也質疑，「你喬美網給我看看，不要到時候問了公主（指辛吉絲）她卻說沒有」、「居然連美網都想喬」、「辛公主幫她喬美網賽程？哪個時空的幻想啊」、「美網能喬賽程喔？你是多大咖？」不過也有部分網友對詹詠然說法表示力挺。