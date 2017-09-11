U18》4連霸王者！美國完封南韓全勝摘金（影音）

美國完封南韓創4連霸壯舉。（取自WBSC）

〔記者石毓琪／綜合報導〕U17世界盃今天賽事結束，奪冠熱門美國決賽再以8：0完封南韓，全勝之姿封王，自1984至1987年的古巴後，又一支球隊完成4連霸壯舉。

美國完封南韓創4連霸壯舉。（取自WBSC）

美國攻勢從第3局南韓捕手牽制失誤開啟得分大門，Triston Ray Casas敲安，單局攻下3分大局，南韓先發KIM Youngjun僅投2.2局黯然退場。第4局南韓第2任投手Seo Junwon連投2保送，讓美國攻占滿壘，滾地球送回2分後，Casas順勢開轟，再把領先擴大，南韓苦於先發Matt Liberatore封鎖，面對後援也沒有攻勢，全場僅4安、還發生多達5次失誤，8分差被完封，無緣一圓冠軍夢。

美國隊從預賽就展現奪冠欲望，5戰全勝，對日本、墨西哥、南非都是完封勝，超級循環賽也沒有嘗過敗仗，完封南韓、澳洲3勝晉級，面對曾經苦戰過的南韓，決賽火力全開摘金。

銅牌戰部分，日本遇上複賽曾輸過的加拿大，第3局把握對手失誤，加上清宮幸太郎適時安打與櫻井周斗犧牲打，豪取4分大局，打線多點開花，6人有1分打點，先發投手三浦銀二7局僅被擊出3安，飆出12K好投，8：1擊敗加拿大復仇。