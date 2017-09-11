美網》詹詠然網前功夫了得 辛吉絲讚：她是極限體能王

辛吉絲（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）和詹詠然合拍，拿下她第13座女雙冠軍，賽後她感謝每一位搭檔，特別是詹詠然在網前的回擊，「就像個極限體能王」。

辛吉絲近3天美網大豐收，昨天才和大穆雷（Jamie Murray）混雙掄元，今天和大詹僅發生2次非受迫性失誤，直落二拍落捷克組合荷迪絲卡（Lucie Hdradecka）／席尼亞可娃（Katerina Siniakova），由於辛吉絲曾在1997年美網、溫網女單奪冠，97-99年間澳網三連霸，還想挑戰單打嗎？辛吉絲否決。

「不了，我現在打混雙或女雙都很好，我有幾位可以依靠的夥伴。」辛吉絲說，囊括25座大滿貫聽起來很神奇，也引以為傲，20年後再度拿到美網冠軍，無疑是趟美好的旅程。

辛吉絲還誇獎詹詠然的表現，「Latisha（詹詠然）活動力很驚人，尤其在網前，有時我覺得我算是擅長網前擊球的球員，但她秀了一些技巧，就像極限體能王（Ninja Warrior）一樣。」

收下67.5萬美元獎金，辛吉絲也獲得今年球季第6座WTA雙打冠軍，回想法網辛然配四強止步，辛吉絲說，「當時我們絕對有機會，我們打得很好。這次我想我們克服了障礙，一路打到最後。」