NFL》球季開幕第1個週日 沒有意外是最大的意外

〔記者趙新天／綜合報導〕職業美式足球聯盟（NFL）2017年賽季第1個週日，多數球隊全面開戰，今天對戰結果最大的意外就是沒有意外。

NFL 2017賽季開幕戰在台灣時間上週五舉行，衛冕軍愛國者隊首役就遭堪薩斯酋長隊重創，尤其最後1節愛國者被倒打0:21的攻勢，終場42:27酋長隊大勝。

上屆超級盃在延長賽落敗的亞特蘭大獵鷹隊，今天在開幕戰以23:17力退芝加哥熊隊。獵鷹隊進攻組邊鋒胡伯（Austin Hooper）在第4節剩12分10秒，在中路跑出大空檔，四分衛萊恩閃過重重攔阻，及時傳球到中線附近，胡伯接球後循右側快跑推進，完成獵鷹隊的88碼達陣，是最關鍵的一擊。

胡伯關鍵一擊，幫助獵鷹擊敗熊隊。（法新社）

重整旗鼓的卡羅萊納黑豹今天以23:3大勝舊金山49人，明星四分衛牛頓肩部動手術後復出，雖然先前的熱身賽只上場傳球兩次，但開季之後首役表現正常，傳出兩次達陣，共推進171碼。如果牛頓本季能保持下去，黑豹或許有機會重現2015年球季例行賽15勝1敗的好成績。

牛頓肩部動手術後復出，傳出兩次達陣。（法新社）

洛杉磯公羊隊今天以46:9大勝客軍印城小馬，公羊四分衛高夫傳球成功21次，總共推進306碼，包括中場休息前5分20秒中路傳進達陣區給接鋒庫柏的絕妙好球在內。

公羊去年移籍洛杉磯之後，戰績不理想，上季4勝12敗，難怪洛杉磯球迷不捧場，今天開幕戰場邊空位一整片，或許首役大勝能刺激一下票房買氣。