陳志忠、周士淵玩快閃 籃球城市爭霸賽點燃戰火

陳志忠切入得分。（官方提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2017勝道之夜籃球3X3城市爭霸賽在台北暖身開跑！日前邀請陳志忠以及裕隆當家射手周士淵帶著秘密任務來到信義區COMMUNE A7首座街頭塗鴉快閃籃球場，與現場球友互尬球技，也首次體驗四分球賽制。

陳志忠與周士淵抵達活動現場即開始至場邊尋找隊友，現場的球友分為志忠隊與士淵隊，進行一連七場的較量，兩位球星不僅擔任教練，更親自下場一展身手，與隊友互飆球技。

此外，兩位球星在比賽的過程當中還必須完成「秘密任務」，執行失敗更有小小懲罰，邀請自己的隊友一起跳最近火紅的「魔性抖肩舞」。

周士淵親自下場展現球技。（官方提供）

本次活動賽制不同於以往三對三籃球賽，兩隊需在5分鐘內分出勝負，計分規則也比照今年成立的BIG3聯盟增設四分球，在三分球外的指定區域內完成投籃即獲得4分，同時女球員得分以2倍計算，讓女生與男生在同一賽場上爭奪最終的冠軍頭銜。

勝道之夜籃球3X3城市爭霸賽將展開一系列巡迴，在全台各地選拔最終冠軍，10月開始北中南三地陸續開，首站台北將於10月13至15日在信義區COMMUNE A7正式啟動，高雄與台中則分別在11月與12月舉辦，明年也將前進全台各縣市舉辦各地預賽，各站冠軍將在明年參與決賽，角逐全台冠軍。

COMMUNE A7延續運動熱潮，除舉辦全台最大最嗨的戶外運動美食派對外，更打造了信義區唯一首座街頭塗鴉快閃籃球場。