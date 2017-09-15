MLB》曾仁和下次先發未定 阿里耶塔傷勢是關鍵

曾仁和。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇奪小聯盟3A年度最佳投手的曾仁和，今天首度升上大聯盟就馬上先發，繳出3局飆6K失5分的投球內容，表現不盡理想，是否還有下一次先發證明自己，美媒認為還需要看小熊賽揚強投阿里耶塔（Jake Arrieta）的傷勢而定。

小熊王牌阿里耶塔因右腳拉傷，被球團列入每日觀察名單，而在先發輪值缺人的情況下，總教練梅登（Joe Maddon）突發奇想，升上曾仁和暫時頂替先發，他也以22歲又346天的年紀，成為隊史近14年以來最年輕的先發投手，今天大聯盟處女秀首戰大都會，但因為緊張影響表現，先發3局挨5安失5分，另有6次三振和1次保送，投球內容不理想。另外他首打席就擊出帶有打點的滾地球，成為台灣史上第一位首打席就有打點的球員。

此役之後曾仁和是否還會留在先發輪值當中，美媒《CBS Sports》指出，還要看阿里耶塔的傷勢而定，雖然他預計下週就能歸隊，但如果復建進度不如預期，梅登有可能會續用曾仁和，不然就是另擇人選。

阿里耶塔今天首度進牛棚練投，他受訪時表示，很希望能趕快重返賽場，目前傷勢有明顯的改善，一切都在計劃當中。如果復元進度順利，阿里耶塔將在例行賽結束前，預計可以先發1至2場。

對於曾仁和以後還有沒有先發機會，梅登賽後受訪時並未透露，僅稱讚他的變速球投得相當不錯。

阿里耶塔日前先發不慎拉傷右腳。（法新社）