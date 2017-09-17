Evian錦標賽》泰國茉莉雅衝第一 日女將上原彩子1桿緊追

泰國選手茉莉雅（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕女子大賽Evian錦標賽戰況變化大，台灣時間今天凌晨第2回合結束，泰國茉莉雅以總計133桿躍居領先，日本上原彩子僅1桿之差居次，相差3桿之內多達5人，這場女子大賽最後1回合激戰可期。

茉莉雅仍在尋求LPGA生涯首勝，第2回合她較早出發，打了5個博蒂、2個柏忌，68桿完賽，順利攻上首席。

最近兩年，LPGA巡迴賽裡被討論最多的泰國選手是艾莉雅，她在去年拿了5勝，包括英國女子公開賽冠軍在內，茉莉雅看著妹妹艾莉雅的成就，很替她開心，但也期待著自己有朝一日也能捧盃。如果茉莉雅能在Evian錦標賽封后，將寫下LPGA史上首次姐妹都贏過大賽冠軍的紀錄。

暫居第2的上原彩子，從來不曾在大賽中打過領先組，最後1回合有機會體驗，今天她以7鳥2柏忌的66桿完賽，總計134桿緊追茉莉雅之後。

日本選手上原彩子（美聯社）

澳洲克兒克則是135桿排名第3，也在可能奪冠之列。原本領先的南韓新秀朴城炫，第2回合花了73桿，靠著最後1洞打下博蒂，才以136桿和金寅敬、高寶璟等人並列第4，3桿之差仍有機會一搏。

台灣女將徐薇淩連續兩回合都打平標準桿71桿，總計142桿和錢珮芸並列35名，錢珮芸今天花了73桿。龔怡萍則以143桿並列46名晉級。曾雅妮150桿未能跨過晉級線145桿。

曾雅妮（法新社）