LOL》ESPN評最佳上路選手 ahq Ziv獲第五名

ahq上路選手Ziv。（取自ahq e-Sports Club臉書）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》季賽期間固定會為各賽區排序強度的《ESPN》，本週開始將就五條路線進行強度排名，首波排名為上路，前五強選手依序為：CuVee（SSG）、Khan（LZ）、Flame（IMT）、Hauntzer（TSM），第五名由Ziv（ahq）及957（WE）並列，在各國強敵中，ahq的Ziv獲選為第五名，分析文指出，Ziv雖不再是「LMS中的至寶」，但仍然是台灣最強的上路選手，既可Carry也可坦，「儘管Ziv在很多時候沒受到隊上關注，依舊能展現Carry的一面。

《ESPN》此次分析是由四位作者Tyler Erzberger、Kelsey Moser、Emily Rand與Xander Torres所進行，每位作者可以投給它們心目中的五位選手，第一名5分、第二名4分、第三名3分，以此類推。

第一名：CuVee（SSG），獲得19分。

多數LCK粉絲會認為應該是由KT戰隊的Smeb獲得這個殊榮，Smeb依舊是韓國最棒上路選手之一，但SSG在中路Crown打得十分掙扎、打野不斷在Ambition與Haru間輪替情況下，CuVee展現出隊伍所需要的表現，Carry帶領隊伍獲得勝利，也許他不是最閃耀的上路，但他的強悍、效益都是戰隊所需要的。

第二名：Khan（LZ），獲得17分。

六個月前，Khan連中國次級聯賽LSPL的先發都還站不穩，儘管他單排表現不俗，照理來說應該是個搶手貨，卻沒有戰隊願意給予承諾。直到本季被LZ簽下後，曾經的板凳選手搖身一變成為今年世界賽討論熱度最高的選手，這位陣中絕對的王牌已經準備好從LCK決賽MVP晉身世界盃決賽MVP，儘管他的對線十分沉穩，但他的坦克沒有玩得太好，選角不夠靈活可能會成為一個破口。

第三名：Flame（IMT），獲得11分。

Flame加入IMT是為了證明他仍然是2013-2014年世界最強大的上路選手，然而經歷了一個慘淡的春季賽，這個夏季他回來了，他與Xmithie的合作無間成為了最令人聞風喪膽的上野連動組合，Flame也願意配合團隊需求選角，成為全方位選手，他與Kuan在小組賽B組的對決將是最有看頭的對戰組合之一。

第四名：Hauntzer（TSM），獲得4分。

Hauntzer毫無疑問是西方最頂尖上路選手之一，但他尚未證明自己在與韓國頂尖上路比起來也能如此，在TSM著重下路的情勢下，他仍舊是TSM的保命符，上路Carry上完全沒問題，但他真的需要證明在會戰中足以成為優異的前排選手。

並列第五名：Ziv（ahq），獲得3分。

Ziv雖然不再是「LMS中的至寶」，但仍然是台灣最強的上路選手，甚至是LMS最強的選手之一，既可Carry也可坦，就如同TSM的Hauntzer，儘管Ziv在很多時候沒受到隊上關注，依舊能展現Carry的一面。

並列第五名：957（WE），獲得3分。

WE是在這次系列賽中擁有最彈性組合的戰隊之一，而957正是在這個隊伍之中，能夠在Carry或是坦克兩者中靈活調換。