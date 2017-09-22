MLB》42歲老投手迪基回神 蝴蝶球宰國民 （影音）

RA Dickey, 78mph Knuckle Ball （grip/release/"spin"） pic.twitter.com/7CiBBVZMOu — Rob Friedman （@PitchingNinja） 2017年9月22日

〔體育中心／綜合報導〕下個月將滿43歲的亞特蘭大勇士老投手迪基（R.A. Dickey），今天在主場面對國聯東區龍頭，他用招牌蝴蝶球迷惑對手，主投8局失2分，率球隊以3：2獲勝。賽後迪基表示，這可能是他在主場最後一場先發。

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9月份前3場比賽表現都不理想的迪基，他此戰8局投球，被敲4安打（包含1轟），失掉2分，送出4次三振，奪得本季第10勝，防禦率降至4.32。

去年底迪基以一年800萬美元轉戰勇士，附帶2018年的800萬美元球隊選擇權，若勇士沒有執行，這場比賽很有可能是迪基最後一次在主場先發。他賽後表示，「如果說我沒有感觸是騙人的，這可能是我在主場最後一場先發，但我們將在球季後決定。」

迪基表示，若沒有繼續打球，那將會是因為家人的決定，「我打棒球21年來，沒有好好照顧小孩，他們總是要有父親在旁陪伴的時候。」

亞特蘭大勇士老投手迪基。（法新社）