MLB》踹飛對手球迷餐點 小熊羅素暖心親送補償（影音）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊作客聖路易紅雀首戰，小熊羅素（Addison Russell）為了追一顆三壘側的界外飛球，縱身跌進觀眾席，一腳將一名紅雀球迷手中整份的墨西哥玉米片踹倒，而貼心的羅素在兩隊換場時，竟然親自送上一份全新的餐點給那位紅雀球迷，不但球迷滿心歡喜，羅素的風度深獲其他球迷們讚賞。

游擊手羅素為了接界外球，栽進三壘觀眾席。（美聯社）

羅素栽進三壘觀眾席，一腳踢翻球迷的整份墨西哥玉米片。（法新社）

2局下，紅雀吉歐可（Jedd Gyorko）揮出一顆界外飛球，游擊手羅素一路追著球，卻一頭栽進三壘側觀眾席，小白球不但沒接到，還一腳將一名身穿紅雀T恤球迷的整份墨西哥玉米片踹飛，自己也弄得滿手起士醬。主場的紅雀工作人員馬上在第一時間補給那位球迷餐點，不過沒想到在兩隊攻守交換時，暖心的羅素竟親自送上全新的一份墨西哥玉米片，也讓球迷不顧自己支持的紅雀隊還處在落後，開心的和羅素玩起自拍。

雖然最終紅雀以2：10遭小熊慘電，但那位球迷還是不忘把和羅素與墨西哥玉米片的合照上傳到推特，寫道「謝謝小熊和紅雀，令人難忘的一天」。

@cardinals thanks for the loaded nachos @cubs thanks for the plain nachos. Thank you cubs and cards. Unforgettable. #nachoman pic.twitter.com/OGvnyfRN7t — nacho man （@guder82） 2017年9月26日

而小熊在今天獲勝後，國聯中區封王魔術數字就僅剩M1，只要明天再擊敗紅雀，小熊就能達成分區二連霸。