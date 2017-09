MLB》踹飛對手球迷餐點 小熊羅素暖心親送補償（影音）

〔體育中心/綜合報導〕芝加哥小熊作客聖路易紅雀首戰,小熊羅素(Addison Russell)為了追一顆三壘側的界外飛球,縱身跌進觀眾席,一腳將一名紅雀球迷手中整份的墨西哥玉米片踹倒,而貼心的羅素在兩隊換場時,竟然親自送上一份全新的餐點給那位紅雀球迷,不但球迷滿心歡喜,羅素的風度深獲其他球迷們讚賞。

游擊手羅素為了接界外球,栽進三壘觀眾席。(美聯社)

羅素栽進三壘觀眾席,一腳踢翻球迷的整份墨西哥玉米片。(法新社)

2局下,紅雀吉歐可(Jedd Gyorko)揮出一顆界外飛球,游擊手羅素一路追著球,卻一頭栽進三壘側觀眾席,小白球不但沒接到,還一腳將一名身穿紅雀T恤球迷的整份墨西哥玉米片踹飛,自己也弄得滿手起士醬。主場的紅雀工作人員馬上在第一時間補給那位球迷餐點,不過沒想到在兩隊攻守交換時,暖心的羅素竟親自送上全新的一份墨西哥玉米片,也讓球迷不顧自己支持的紅雀隊還處在落後,開心的和羅素玩起自拍。

雖然最終紅雀以2:10遭小熊慘電,但那位球迷還是不忘把和羅素與墨西哥玉米片的合照上傳到推特,寫道「謝謝小熊和紅雀,令人難忘的一天」。

@cardinals thanks for the loaded nachos @cubs thanks for the plain nachos. Thank you cubs and cards. Unforgettable. #nachoman pic.twitter.com/OGvnyfRN7t