2017 台北世大運

羽球》戴資穎傷退日本公開賽 最新世界排名出爐

2017/09/29 09:54

戴資穎。（資料照，記者林岳甫攝）

〔體育中心／綜合報導〕「世界球后」戴資穎因肩傷缺席日本羽球超級公開賽，世界羽球聯盟（BWF）公布最新世界排名，小戴仍以94409分高居女單第一。

日本公開賽冠軍、西班牙好手馬琳排名從第5升至第4，積分75437；距離戴資穎最近的仍是印度好手辛度（P.V. Sindhu），他在日本公開賽止步第二輪，積分維持在81106。

男單部分，丹麥好手艾利森（Viktor Axelsen）因為拿下日本公開賽冠軍，正式擠下南韓球王孫完虎，躍上男單第一，成為新科「世界球王」。

我國一哥周天成在日本公開賽止步8強，積分維持在64,681，排名仍是第5；王子維也維持在世界第10。

女單最新排名

1 台灣 戴資穎 94409
2 印度 辛度 81106
3 南韓 成池鉉 76175
4 西班牙 馬琳 75437
5 日本 山口茜 74499
6 中國 孫瑜 67591
7 日本 奧原希望 66957
8 中國 何冰嬌 64892
9 泰國 依瑟儂 61511
10 中國 陳雨菲 58630

男單最新排名

1 丹麥 艾利森 76200
2 南韓 孫完虎 73388
3 中國 林丹 68746
4 中國 石宇奇 67307
5 台灣 周天成 64681
6 中國 諶龍 64046
7 馬來西亞 李宗偉 61304
8 印度 基達姆比 58583
9 香港 伍家朗 58129
10 台灣 王子維 54980

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