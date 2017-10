MLB》殘念！史坦頓、鈴木一朗2大鬼神紀錄無緣打破（影音）

怪力男無緣寫下單季60轟的紀錄。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕今天是大聯盟例行賽最後一天,累積59轟要挑戰成為史上第6位寫下單季60轟紀錄的「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton),在馬林魚主場迎戰勇士的比賽中擔任先發第一棒,盼能用最多打席機會寫下紀錄,不過最終史坦頓無法敲出全壘打,本季成績以59轟作收。

儘管如此,史坦頓仍然追平傳奇貝比魯斯(Babe Ruth)在1921年寫下的單季59轟紀錄,2人排名並列史上第9,他今天打擊5支2,並敲回1分打點,累積132分打點也領先全大聯盟,登上「雙冠王」頭銜,讓他成為國聯MVP的熱門人選。

賽後怪力男向全場對他高喊MVP的球迷致意。(法新社)

不過史坦頓今天倒是創下一個有趣紀錄,根據Statcast™計算,史坦頓今天在第3局敲出的安打球速高達122.2英哩(196公里),打破Statcast™系統自2015年建置以來的紀錄。

It wasn't No. 60, but it made history all the same.



This 122.2 mph single by @Giancarlo818 is the hardest base hit in #Statcast history! pic.twitter.com/ulSTvZCaCk