MLB》殘念！史坦頓、鈴木一朗2大鬼神紀錄無緣打破（影音）

怪力男無緣寫下單季60轟的紀錄。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天是大聯盟例行賽最後一天，累積59轟要挑戰成為史上第6位寫下單季60轟紀錄的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton），在馬林魚主場迎戰勇士的比賽中擔任先發第一棒，盼能用最多打席機會寫下紀錄，不過最終史坦頓無法敲出全壘打，本季成績以59轟作收。

儘管如此，史坦頓仍然追平傳奇貝比魯斯（Babe Ruth）在1921年寫下的單季59轟紀錄，2人排名並列史上第9，他今天打擊5支2，並敲回1分打點，累積132分打點也領先全大聯盟，登上「雙冠王」頭銜，讓他成為國聯MVP的熱門人選。

賽後怪力男向全場對他高喊MVP的球迷致意。（法新社）

不過史坦頓今天倒是創下一個有趣紀錄，根據Statcast™計算，史坦頓今天在第3局敲出的安打球速高達122.2英哩（196公里），打破Statcast™系統自2015年建置以來的紀錄。

It wasn't No. 60, but it made history all the same.



This 122.2 mph single by @Giancarlo818 is the hardest base hit in #Statcast history! pic.twitter.com/ulSTvZCaCk — #Statcast （@statcast） 2017年10月1日

另外，日籍球星鈴木一朗今天也上場挑戰聯盟代打敲安的紀錄，不過朗神最終敲出飛球出局，單季代打敲安停在27支，無緣追平1996年由John Vander Wal寫下的代打最多28安紀錄。

鈴木一朗代打敲安以27支作收。（法新社）