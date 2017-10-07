MLB》關鍵判決沒挑戰 美媒：吉拉迪摧毀洋基追平機會（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天與印地安人之戰，6局下關鍵的觸身球判決，總教練吉拉迪（Joe Girardi）沒有提出挑戰，事後解釋自己不想干擾投手節奏。不過ESPN資深記者馬尚（Andrew Marchand）撰文批評，「吉拉迪在摧毀洋基在美聯分區系列賽追平戰局的機會。」

洋基此戰一度握有5分領先，6局下印地安人2出局攻占二、三壘，後援投手格林（Chad Green）對代打的齊森霍（Lonnie Chisenhall）投近身球，主審認定為觸身球，洋基捕手桑契斯（Gary Sanchez）示意教練團可以挑戰，但吉拉迪沒有提出挑戰，結果下棒打者林多（Francisco Lindor）敲滿貫砲，洋基付出慘痛的代價，最後也輸掉比賽。

吉拉迪表示，當下他沒有決定要挑戰，是因為負責處理是否要挑戰的洋基職員韋柏（Brett Weber），他無法確定有沒有擦棒，因此沒有在時間內提出挑戰。ESPN報導，而桑契斯當下就大喊「界外」、還看著休息室，齊森霍也缺少被球打中的反應，但教練團仍沒有動作。賽後吉拉迪也對此覺得很懊悔，坦言當時他是不想打亂投手的節奏。

但ESPN指出，韋柏與洋基今年的挑戰成功率高達75％，全大聯盟最高，如果韋柏有看到，就會告知吉拉迪。該文甚至說，「布朗克斯轟炸機已為10月做好準備，但教練還沒。」認為這系列賽應該是打平的。

吉拉迪。（美聯社）