MLB》睽違兩個月開轟 哈波激情振臂重現招牌甩髮（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國民今靠「強打少年」哈波（Bryce Harper）驚天追平轟吹響反攻號角，齊默曼（Ryan Zimmerman）接力炸裂扛致勝三分砲，最終以6：3逆轉小熊，國聯分區系列賽扳成1：1平手，哈波賽後直呼自己把情緒完全釋放。

膝傷回歸後尚未開轟的哈波，今在主場球迷面前激情釋放，此役前3打數無安打的他，在8局下球隊仍以1：3落後時，逮中小熊後援艾德華茲（Carl Edwards Jr.）偏高變化球，一棒扛上右外野觀眾席形成追平兩分砲，哈波在擊中球後就知道出去了，站著目送球後霸氣甩棒才開始繞壘。

情緒激昂的哈波走回休息室後重現招牌「甩髮」慶祝動作，隨後還跑回場內向著觀眾席激情振臂，讓全場球迷氣氛嗨到最高點。這是哈波相隔兩個月再開轟，回憶當時開轟的激情，哈波說：「喔老兄，Edwards投超好的，我只是想出場全力以赴，竭盡所能試著幫助球隊贏球，然後等到一顆能掌握的球，超幸運的！」

隊友齊默曼隨即在同一局接力炸裂，扛出左外野超前三分砲一棒擊沉小熊，這讓壓抑已久的哈波徹底爆發，衝出場激動振臂嘶吼，隨後英雄式吶喊歡迎齊默曼凱旋歸來，「比賽過程中不管發生什麼事，我都試著保持冷靜，但這傢伙（齊默曼）開轟讓我完全釋放、全都爆出來了。這些球迷們一整年都棒呆了，今晚也為了我們進場，為了看到我們逆轉贏球，這真是叫人難以置信！」

擊出致勝三分砲的齊默曼則說：「我們打得有點掙扎、分數拿不下來，而投手們都投超好的，我們覺得我們讓他們失望了，所以在那一局整個大爆發，如果陷入0：2落後實在不太好！」

哈波久違開轟激情振臂。（美聯社）