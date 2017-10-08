足球》開放個人會員導致協會遭國際除名？名球評打臉足協

〔記者粘藐云／綜合報導〕國體法中最主要精神為開放全民參與，先前曾傳出，台灣足協表示，若開放個人會員加入，協會將遭國際足總（FIFA）除名，今體育改革聯會引述名球評石明謹說法，FIFA並未有這項規定，且會員結構可根據各國家需求自行定義。

球評石明謹。（資料照，記者黃耀徵攝）

石明謹指出，足協先前曾寫信詢問FIFA個人會員入會相關規定，該封信件內文提到，里約奧運後，台灣政府積極關注協會運作，修改國體法，規定每個協會都應開放所有公民參加會員，並擁有協會的選舉權、裁決權等權益。不過台灣足協的現行法規僅開放「法人」參選，「自然人」並未有權加入協會，希望FIFA給予建議，避免第三方過度干預協會運作。

對此，FIFA回應，他們了解目前台灣設立法律來管理各協會，且開放「自然人」參與會員，他們認為只要符合FIFA規定的情況下，台灣足協可自行訂定會員結構，且FIFA也保障各國足協有不被第三方干涉訂定會員結構的權益。

因此，不開放自然人加入協會為台灣足總的規定，而非FIFA規定，且過去足協原本是開放個人會員參加的，在2009-2010年之間因人事運作問題，FIFA建議足協採取團體會員制，才出現目前的組織章程，並非如外界所傳聞，若開放個人會員，協會則遭國際除名。