足球》阻個人會員入會？足協提出回應

足協秘書長陳威任。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕足球協會今針對《國體法》開放個人會員加入一事提出回應，聲明強調協會全力支持國體法，也依國體法規範進行章程修改，秘書長陳威任表示，確實曾發函向FIFA（國際足球總會）、AFC（亞洲足球聯會）尋求意見，希望能夠達到我國法制及上述國際組織的平衡點。

針對外界提出美國、印尼及南韓足協章程皆允許個人會員，陳威任回應：「除上述國家，我們還研究日本及菲律賓等國相關規定，不過那些允許個人會員加入的國家，仍有其他條件，將個人會員及會員大會權益做區隔，會員並非全部都有會員大會代表權。」

足協聲明如下：

一、本會喜見本國政府對體育運動之重視，國民體育法之通過更象徵本國體育 運動之新紀元，本會全力支持國民體育法。

二、本會目前正依國體法精神進行章程修訂，包括會員直選理事長、選手理事 均納入章程修訂之方向，此外更加重教練、裁判身份之理事席次，未來將 有更多元之發展意見納入本會發展。

三、本國平面媒體於 10 月 9 日以大篇幅報導本會阻擋個人會員入會一事，本會 尊重媒體朋友新聞評論自由，更樂見本國媒體熱烈討論本國足球事務，無 論是針對選手、教練、賽事內容之討論，任何具有建設性之意見，本會採 納並且作為未來推動足球運動之參考。

四、國民體育法於 106 年 8 月 31 日於立法院三讀通過，本會分別於 9 月 5 日函 請國際足球總會（FIFA）、9 月 7 日函請亞洲足球總會（AFC），請求國際足球組 織針對國體法之內容提出解釋，並分別於 9 月 20 日接獲 FIFA 回函、9 月 21 日接獲 AFC 回函。

五、本會以促進本國足球運動發展為宗旨，積極配合國際足球組織推動本國足 球運動。歡迎所有熱愛足球運動之人士，參與足球活動、觀賞足球賽事。 本會亦歡迎任何有志人士，加入本會的大家庭，共同推動本國足球運動之 發展