日職》伊東勤執教倒數 陳冠宇發文感謝兩大貴人

陳冠宇發文感謝監督伊東勤這3年來的照顧。（取自陳冠宇IG）

〔體育中心／綜合報導〕羅德本季戰績墊底，提拔台灣左投陳冠宇的監督伊東勤，明天最後一場例行賽結束後，將卸下總教練兵符，陳冠宇今天也在個人Instagram中貼文感謝伊東勤監督這三年的提攜，也非常謝謝同樣要離職的投手教練落合英二的照顧。

陳冠宇表示，沒有伊東勤監督的話，或許他已經跟日本職棒完全都沾不上邊了，雖然總教練今年進了日本名人堂，但球隊卻沒有打出並完美的球季，「不過您在我們心中永遠是位善解人意又肯親自指導我們好監督。」

此外，陳冠宇也非常感謝投手教練落合英二，教練總是他比賽後沒車擠電車回家，總是會問說要不要載他去球迷比較少的其他電車站上車，貼心舉動令陳冠宇感到「暖心到爆炸」。

陳冠宇提到，與落合英二教練相處這三年從來沒看過他對選手生氣過，對外國人選手特別的關心與照顧，他說：「英二教練也在遠征時擔心我一個人在飯店吃飯，不斷的請球隊管理問我說今天是不是一個人待在飯店。在這三年當中最受您的照顧，真的是辛苦您了。」

兩人季後將與羅德告別，陳冠宇感傷地說：「明天是你們穿羅德球衣的最後一場比賽，雖然不捨但是或許哪天我們又會再哪裡遇到也說不定，謝謝你們讓我知道打職棒是一件非常享受的一件事，真的這三年承蒙您們兩位的照顧了。」