LOL世界賽》歐洲FNC零勝破蛋！ IMT「維持北美傳統」二連敗

[1]FNC在輸給LZ成功把IMT拉下馬，不僅重燃晉級希望，也讓北美戰隊第二週的「傳統表現」持續下去。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界大賽小組賽12日第二輪賽事展開，首日為B組對戰，前三場比賽中IMT對上GAM與FNC卻遭遇二連敗，原本首週的2勝1敗變成2勝3敗，可能得面臨與GAM與FNC加賽決定晉級，甚至可能直接遭到淘汰，而LZ依然維持好表現拿下B組第四勝，遙遙領先同組對手，FNC在輸給LZ成功把IMT拉下馬，不僅重燃晉級希望，也讓北美戰隊第二週的「傳統表現」持續下去。

[2]首場由IMT對上GAM，前者選出慎（Flame）、古拉格斯（Xmithie）、雷茲（Pobelter）、寇格魔（Cody Sun）與珍娜（Olleh）；後者選擇烏爾加特（Archie）、愾影（Levi）、星朵拉（Optimus）、艾希（Noway）與露露（Sya）。（取自Twitch）

本場GAM再度拿出愾影打野以及少見的烏爾加特，前期雙方互有來往，雖然IMT拿下預示者，但GAM也獲得首塔經濟與首條小龍，並靠著愾影（Levi）的遊走支援取得較多推塔數，IMT反倒處於被動防守態勢，雷茲（Pobelter）更是多次被對方中野連動收下，21分鐘GAM靠著上路烏爾加特（Archie）成功一打四拖住時間，讓隊友順利推倒下路高地塔。

不僅如此，第一條巴龍同樣由由GAM拿下並打出1換3攻勢，25分鐘GAM經濟已經領先來到8000，推塔數更是以六座比下對方一座，有著巴龍BUFF優勢的GAM採122分推三路逼塔攻勢，讓IMT疲於奔命，也順利推倒三座水晶兵營，最終就在31分鐘打出2換4攻勢後收下主堡獲勝。

[3]第二場由LZ對上FNC，前者選擇傑西（Khan）、史瓦妮（Cuzz）、雷茲（Bdd）、寇格魔（Pray）與露露（GorillA）；FNC選擇雷尼克頓（Soaz）、雷克薩（Broxah）、星朵拉（Caps）、圖奇（Rekkles）與索娜（Jesiz）。（取自Twitch）

開局FNC率先靠著雷克薩（Broxah）中路GANK雷茲（Bdd）成功取得首殺，上路Khan首度在本屆拿出傑西，也如同預期展現壓制力，LZ下路雙人組也開始取得優勢並收下首塔經濟，FNC放棄下路後想要選擇上路換塔卻遭防備，一來一往十分吃虧。

隨著對線期結束，雙方節奏趨於平緩，而FNC在逆風下勉強咬住經濟差距，直到23分鐘LZ打出0換2攻勢後收下巴龍並一路攻進高地，儘管FNC打出一波1換2，但還是讓對方收下水晶兵營後安穩撤退，31分鐘LZ再度打出一波ACE順利推倒主堡結束比賽。

[4]第三場由FNC對上IMT，前者選擇納帝魯斯（Soaz）、雷克薩（Broxah）、卡莎碧雅（Caps）、剎雅（Rekkles）與珍娜（Jesiz）；後者選擇茂凱（Flame）、伊澤瑞爾（Xmithie）、奧莉安娜（Pobelter）、崔絲塔娜（Cody Sun）與露露（Olleh）。（取自Twitch）

開局6分鐘伊澤瑞爾（Xmithie）想要聯合奧莉安娜（Pobelter）GANK卡莎碧雅（Caps），反遭前來支援的雷克薩（Broxah）收下球女取得首殺，但IMT也順利收下首條小龍，12分鐘FNC無法跟上對方下路雙人組轉線，只能硬拆下路外塔作為交換，而IMT此時已經收下預示者，跟不上對方轉線節奏也讓FNC只能被動交換地圖物件。

直到21分鐘的小龍爭奪戰，球女放招失誤被FNC找到機會連收3顆人頭，吃下小龍後轉上收下巴龍扳平劣勢，但IMT也在30分找到機會率先收下納帝魯斯後吃下巴龍反拆對家水晶兵營，但FNC又在36分鐘下路打出1換5攻勢，竟然再度反轉劣勢，在最後殘血極限下推倒對方主堡獲勝。