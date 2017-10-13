2017 台北世大運

MLB》小熊詭譎大局打爆名投 美媒：沒見過這種攻勢（影音）

2017/10/13 10:37

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區賽最終第5戰，國民前4局4：3領先小熊，5上不惜派出塞揚強投薛哲（Max Scherzer）中繼，未料小熊打出一波詭譎攻勢，單局狂攻4分大局，戰況大逆轉。

薛哲10日第三戰先發6.1局掉1分，休2天再度登板，迅速抓下2出局，隨後卻被連敲3支安打，包括羅素（Addison Russell）的逆轉安打，失掉2分。

國民喊暫停讓薛哲續投，他先故意四壞海沃德（Jason Heyward），隨後面對巴耶茲（Javier Báez）成功投出三振，卻因捕手威特斯（Matt Wieters）捕逸形成不死三振，小熊再跑回1分。

亂流尚未結束，小熊下棒打者拉史特拉（Tommy La Stella）意外靠捕手干擾打擊上壘擠成滿壘，隨後薛哲又不慎砸到傑伊（Jon Jay），小熊又擠回1分。

小熊在2出局靠著2支安打、不死三振、捕手干擾、觸身球狂攻4分，反以7：4領先，不少美國記者在推特上直呼，從沒看過這麼特別的攻勢。

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