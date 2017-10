MLB》小熊詭譎大局打爆名投 美媒：沒見過這種攻勢（影音）

. @Addison_Russell turned that clutch factor all the way up. #NLDS pic.twitter.com/Nj2iQp6VQI

〔體育中心/綜合報導〕國聯分區賽最終第5戰,國民前4局4:3領先小熊,5上不惜派出塞揚強投薛哲(Max Scherzer)中繼,未料小熊打出一波詭譎攻勢,單局狂攻4分大局,戰況大逆轉。

薛哲10日第三戰先發6.1局掉1分,休2天再度登板,迅速抓下2出局,隨後卻被連敲3支安打,包括羅素(Addison Russell)的逆轉安打,失掉2分。

國民喊暫停讓薛哲續投,他先故意四壞海沃德(Jason Heyward),隨後面對巴耶茲(Javier Báez)成功投出三振,卻因捕手威特斯(Matt Wieters)捕逸形成不死三振,小熊再跑回1分。

亂流尚未結束,小熊下棒打者拉史特拉(Tommy La Stella)意外靠捕手干擾打擊上壘擠成滿壘,隨後薛哲又不慎砸到傑伊(Jon Jay),小熊又擠回1分。

小熊在2出局靠著2支安打、不死三振、捕手干擾、觸身球狂攻4分,反以7:4領先,不少美國記者在推特上直呼,從沒看過這麼特別的攻勢。

