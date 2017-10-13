MLB》捕逸、妨礙打擊釀大局 國民金手套威特斯自責（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區賽最終第5戰，最後國民以8：9不敵小熊，仍無緣晉級。國民隊捕手威特斯（Matt Wieters）今天在蹲捕時發生捕逸形成不死三振，接著又被干擾打擊上壘擠成滿壘，讓小熊攻下4分大局。威特斯賽後也自責糟糕的防守表現。

國民2局下先靠墨菲（Daniel Murphy）的陽春砲追平，接著倫登（Anthony Rendon）安打，威特斯上場打擊時，用突襲短打上到一壘，這是他生涯首次。國民接著靠泰勒（Michael Taylor）的三分砲超前，這局國民一口氣打下4分。

5局上國民以4：3領先，派出塞揚強投薛哲（Max Scherzer）中繼，未料2出局後讓小熊打出一波攻勢，被連敲3支安打，包括羅素（Addison Russell）的逆轉安打失掉2分，接著他故意四壞海沃德（Jason Heyward），面對巴耶茲（Javier Báez）投出三振，卻因威特斯捕逸形成不死三振，小熊再跑回1分。威特斯有跟主審抗議打者的球棒打到他的面罩。

之後，小熊下棒打者拉史特拉（Tommy La Stella）意外靠捕手干擾打擊上壘擠成滿壘，隨後薛哲又不慎砸到傑伊（Jon Jay），小熊又擠回1分，該局攻下4分，讓戰況大逆轉。

曾是兩屆美聯金手套的威特斯，賽後坦言這是他生涯最糟的防守表現之一。薛哲則說，「這就是季後賽，什麼事都會發生。」

威特斯。（美聯社）

威特斯。（美聯社）