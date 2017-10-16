NBA》避免狀元魔咒再現 佛爾茲新季先從板凳出發

新科狀元郎佛爾茲在新賽季恐先得坐板凳觀摩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕費城七六人認真地打算要在新賽季邁出重建之路，不但進補「帥哥射手」瑞迪克（J.J. Redick），再加上「推特王」恩比德（Joel Embiid）和上屆狀元西蒙斯（Ben Simmons）紛紛傷癒歸隊，被看好能在新賽季打出新氣象。不過也因列強環繞，新科狀元郎佛爾茲（Markelle Fultz）在開季初期可能無法擔任先發控衛出賽，而得先在板凳上觀摩。

佛爾茲似乎也無法擺脫七六人的狀元魔咒，由於右膝和右肩痠痛，季前熱身賽就有三場缺席，而在參加完今日球隊的完整訓練後，佛爾茲表示自己已經好多了。「這段時間以來的治療，對我幫助很大，我現在感覺很棒！」佛爾茲說。

不過當被問到新科狀元是否會在例行賽首戰擔任先發時，七六人教頭布朗（Brett Brown）則說：「我想應該不會。」由於佛爾茲在季前訓練營與熱身賽都還在接受治療，出賽時間也因此受到不少壓縮，布朗認為應該要讓佛爾茲先培養跟球隊的默契，再者為了避免狀元魔咒噩夢再現，因此開季後可能不會讓佛爾茲扛起先發控衛的角色，而是由去年狀元西蒙斯擔任重責大任。

七六人教頭布朗。（資料照，美聯社）

而對於總教練布朗的安排，佛爾茲則說：「我願意不惜一切幫助我的球隊贏球，而如果那意味著先以替補身份上場，也沒有問題，我會盡可能去為球隊做出貢獻。」