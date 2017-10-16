全運會南市代表隊授旗 帆船旗開得勝先奪2金

台南市全運會代表隊授旗。（記者劉婉君攝）

［記者劉婉君／台南報導］兩年一次的全國運動會將於21至26日，於宜蘭縣舉行，台南市代表隊今天舉行授旗儀式，由代理市長李孟諺將市旗交給台南市體育總會理事長劉福財，祝福南市代表隊旗開得勝、掄元奪金。南市在已經辦理的帆船項目中，已率先獲得2金5銀4銅的好成績。

台南市全運會代表隊共有678位選手及隊職員參與，將參加田徑、水上運動（游泳及水球）、舉重等33種競賽，預計在划船、軟式網球、柔道、卡巴迪等項目，有望獲得18面金牌。而帆船、桌球、現代五項等部分比賽目前已經舉辦，南市總計獲得2金10銀4銅。

台南市全運會代表隊授旗。（記者劉婉君攝）

台南海事學校體育班2年級汪芷綾在帆船RSX女子組奪金，就讀高雄醫學院運動醫學系的吳其謙也與隊友朱至源一同拿下國際420型男子組金牌，兩人今天也一起出席授旗儀式。

李孟諺表示，選手們為了爭取最高榮譽，一年前就開始積極籌備與訓練，市府今年編列1200萬元菁英培訓經費，協助相關優秀的選手、重點的項目增加訓練，協助大家在訓練上有更多的資源。世大運之後，大家更能深刻體認到運動是國力也是城市競爭力的展現，因此在相關的經費、資源提供上會更加的積極努力，希望結合政府與民間資源，讓運動體育的基金會重新運作，作為選手的最佳後盾。

汪芷綾（左二）與吳其謙（右一）分獲在帆船項目奪金。（記者劉婉君攝）