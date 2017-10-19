MLB》紐媒盛讚「傑作」 田中將大：我都想讚美自己

田中將大。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基日籍投手田中將大今對太空人投出7局8K無失分，幫助洋基5：0完封，美聯冠軍戰3勝2敗搶先聽牌，賽後受訪他難掩滿足之情，「老實說，我今天要讚美自己」。

洋基回到主場氣勢如虹，第3戰回主場續命，第4戰追平，到第5戰再逢首戰吃鱉的凱可（Dallas Keuchel），打破自2015年外卡以來，對凱可14局沒得分的窘境，打線發揮之餘，田中將大好投領銜也是關鍵。

賽後回顧今天表現，田中於記者會表示，「老實講我想讚美自己。但是，這還不是結局，我不知道接下來戰局會怎樣演變，明天起還是要（為比賽）準備。」

田中說，前一戰（美聯冠軍賽G1）輸球，今天能延續主場贏球真的很開心，「整體來說我覺得比上次投得好一點，我覺得在主場有球迷呼喊的力量，能助我投得更好。」

洋基只要再拿1勝，就能繼2009年後，睽違8年打進世界大賽，田中對此也信心滿滿，「我想在對手的主場封王，只要再一勝，我也會為了下一個舞台繼續加油！」

除了田中很滿意自己的成績，季賽對田中常有毒舌評語的紐約媒體，也對田中季後賽的表現讚譽有加，《紐約郵報》稱田中這場為「傑作」，《紐約時報》則以「田中壓制太空人」下標。