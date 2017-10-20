NBA》團結！魏少大三元、「CPR連線」71分 雷霆大勝尼克

魏斯布魯克首戰大三元。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆「CPR連線」魏斯布魯克（Russell Westbrook）、P.喬治（Paul George）與安東尼（Carmelo Anthony），今日迎來新球季首場例行賽，在主場碰上安東尼前東家尼克，上季用大三元寫下歷史的魏少，即便隊友實力增強不少，他照樣完成三雙，「CPR連線」更合拿71分，攜手率隊以105：84大勝尼克。

雷霆上季得分幾乎都得靠魏斯布魯克一人扛起全責，也讓他順利撂下例行賽得分王，如今進攻有2位好手幫忙分擔，他此仗也展現高效率，12投7中，攻下21分、16助攻與10籃板，不過也有7次失誤，安東尼20投8中，包括3記三分球，拿到22分，P.喬治23投9中，包括6顆三分球，28分進帳外帶6籃板。

喬治拿下雷霆最高28分。（法新社）

不過，尼克現階段實力難和雷霆抗衡，也讓雷霆此仗打來較為快意，最多領先23分，本季第三戰於23日才會迎來首波考驗，碰上同樣陣容大進補的灰狼；至於穩居聯盟強權的勇士、馬刺，雷霆在11月中旬才會遇到這兩隊。

尼克走入「後甜瓜時代」，陣中主力重擔就落在波辛傑斯（Kristaps Porzingis）身上，他此仗25投11中，繳出31分、12籃板「雙十」成績單；坎特（Enes Kanter）10分與7籃板，但球隊也就只有這兩人得分上雙位數。

甫轉隊的安東尼（左）和尼克波辛傑斯互尬。（美聯社）