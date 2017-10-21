NBA》魔獸爆扣手刃前東家 黃蜂逆轉老鷹開胡

豪爾德手刃前東家，率黃蜂20分逆轉老鷹。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昔日第一中鋒豪爾德「魔獸」（Dwight Howard）今年轉戰黃蜂，邁入第14個NBA賽季，去年3年7050萬美元合約風光加盟家鄉老鷹隊的豪爾德，才打一個賽季，今年6月就遭球隊「賤價」拋售至黃蜂，今日豪爾德面對老東家砍下20分15個籃板，助黃蜂在落後20分的情況下以109：91逆轉奪勝，一吐怨氣。

首節豪爾德面對老東家，在籃下積極出手扣籃，首節3投中3拿下6分，黃蜂一哥沃克（Kemba Walker）也有6分進帳，不過其他隊友就明顯表現平平，反觀老鷹則是幾乎全員開花，先發只有土耳其大前鋒伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）沒得分，首節老鷹就以28：18領先。

Um, Dwight is showing OUT. pic.twitter.com/a6nFdegAjD — Charlotte Hornets （@hornets） 2017年10月21日

第二節黃蜂的替補球員依然一蹶不振，老鷹也趁勢擴大比分差距，在貝茲莫（Kent Bazemore）快攻暴扣帶領下老鷹將比分拉開到15分差。黃蜂換上再度換上先發主力後，靠著豪爾德、沃克、卡明斯基連續打出一波8：0的小高潮，在上半場結束將比分追近到只差7分。

老鷹貝茲莫。（法新社）

易籃後，豪爾德沒多久就身陷犯規麻煩，不過黃蜂教頭克里佛 （Steve Clifford）卻沒打算要讓他下場，雖然老鷹接下來多次殺入內線得分，不過伊利亞索瓦卻在此時五犯畢業，也讓豪爾德大解放，連續在籃下爆扣得分，接下來培根（Dwayne Bacon）一記三分球直接將兩隊比數追平，沃克要到三罰機會皆準確命中，黃蜂在第三節打出一波24：0的強波，該節就以84：73逆轉反超老鷹。

第四節老鷹還是苦苦追趕，不過卻連續遭黃蜂奪下進攻籃板完成二次進攻，「魔獸」豪爾德也再次展現爆扣肆虐禁區，最終黃蜂就以109：91主場逆轉擊敗老鷹。

豪爾德展現精彩暴扣。（美聯社）

豪爾德不負眾望轟垮前東家，高興到被吹犯規還抱著裁判額頭親了一下，他單場砍下20分、15個籃板，帶領球隊逆轉，此役除了魔獸，沃克和卡明斯基也表現亮眼分別拿下26分4籃板9助攻、21分3助攻，老鷹隊則由施洛德（Dennis Schroder）25分拿下全隊最高分。