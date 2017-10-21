宜蘭全運會開幕 坦克、火箭車來助陣

在宜蘭運動公園大草坪舉行的「全民國防SHOW」，吸引滿坑滿谷民眾參觀，為即將到來的全運會熱鬧暖場。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／宜蘭報導〕搶搭全運會熱潮，國軍今與宜蘭縣政府合作在宜蘭運動公園，辦理「推動全民國防教育暨宣導募兵制（全民國防SHOW）」活動，本次活動結合「全國運動會」開幕式，透過動態的戰技操演以及靜態的武器裝備陳展，期使國人更加瞭解國防事務，進而支持國軍，加入國軍。

本次活動規劃「陸軍儀隊」、「神龍小組高空跳傘」、「戰鼓隊暨鼓號樂旗隊表演」、「綜合格鬥」、「戰技操演」、「國軍娃娃熱舞」及「舞龍表演」等7項動態操演；並陳展「各類型直升機」、「雷霆2000多管火箭車」、「AAVP7兩棲突擊車」等25項武器裝備，另安排「雲豹甲車試乘」、「火砲試拉」及「人才招募」等活動，除展現國軍精實壯盛的軍容與戰力，更增添活動的豐富性及多元性。

第三作戰區表示，「體力即是國力」，體育和國防戰力都是國力的一種延伸，國軍結合全運會辦理此次活動，除使國人能瞭解國防的重要，同時也希望國人能延續世大運的熱情，為選手加油，更藉此機會教育官兵，在平日訓練時要秉持運動家精神，奮力不懈的戮力戰備整備，做為國家安定、進步最堅強的後盾。

在宜蘭運動公園大草坪舉行的「全民國防SHOW」，吸引滿坑滿谷民眾參觀，為即將到來的全運會熱鬧暖場。（記者林正堃攝）

在宜蘭運動公園大草坪舉行的「全民國防SHOW」，吸引滿坑滿谷民眾參觀，為即將到來的全運會熱鬧暖場。（記者林正堃攝）